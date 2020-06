Portugal emite 1 250 milhões em dívida a três e 11 meses

O duplo leilão de BT do IGCP emitiu mil milhões de euros em BT com maturidade a 11 meses (em maio de 2021) e 250 milhões a três meses (em setembro). Taxas de juro foram inferiores às das operações anteriores.

Portugal colocou esta quarta-feira 1 250 milhões de euros, montante máximo anunciado, em Bilhetes do Tesouro (BT) a três e a 11 meses, a taxas de juros inferiores, tendo no prazo mais longo passado para terreno negativo, foi anunciado

O IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – o instituto que gere a dívida pública – emitiu mil milhões de euros em BT com maturidade a 11 meses (em maio de 2021), com uma taxa de juro de -0,438%. Em maio, o IGCP colocou mil milhões de euros a vencerem, precisamente, em maio do próximo ano, com uma taxa de juro de -0,351%. A procura foi 1,92 vezes superior à oferta.

Neste duplo leilão, foram também emitidos 250 milhões de euros em BT com maturidade a três meses (no próximo mês de setembro), com uma taxa ficou de -0,48%, o que compara com -0,009% na emissão comparável realizada em abril.