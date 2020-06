O ator de Guerra dos Tronos Kit Harrington foi apanhado a passear o cão pelas ruas de Londres, mas por pouco não era reconhecido.

O eterno ‘Jon Snow’ mudou de look. Em vez dos caracóis, uma das suas imagens de marca, Kit Harrington agora tem o cabelo cortado ‘à escovinha’.

As imagens foram partilhadas nas redes sociais e as opiniões dividem-se. Há quem sinta falta do cabelo mais comprido e ondulado, mas também não faltam elogios ao novo look.