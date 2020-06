Pusha T foi pai pela primeira vez

O rapper partilhou duas fotos do seu filho no instagram.

O rapper norte-americano Pusha T revelou esta segunda-feira, 15 de junho, no seu instagram que foi pai do pequeno Nigel Brixx Thornton, fruto do casamento com a atriz Virginia Williams.

No Instagram, o rapper partilhou duas imagens do recém-nascido, informando que o menino nasceu no dia 11 de junho.

A gravidez foi anunciada por Williams no seu instagram em dezembro. A publicação contava com um desenho do casal rodeado de balões, cães e decorações natalinas. Além de uma segunda foto com a ultrassom da atriz com a frase “olá mãe”.

Recorde-se que Pusha T e Virginia Williams deram o nó em julho de 2018.