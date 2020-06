Detido após ameaçar mulher de morte com facas de cozinha

Um homem, de 62 anos, foi detido pela GNR, esta terça-feira, por violência doméstica, em Santa Maria da Feira.

Em comunicado, a força de segurança revela que a detenção ocorreu depois de uma denúncia, que dava conta de que uma mulher, de 61 anos, era ameaçada de morte pelo marido, com recurso a facas de cozinha.

Segundo a GNR, tudo indica que a vítima sofria de violência doméstica “há alguns anos”.

De acordo com a mesma nota, no decorrer do cumprimento de mandado de detenção, os militares realizaram ainda duas buscas, uma domiciliária e outra a um veículo, tendo sido apreendidos um revólver de calibre 8 mm, duas armas de ar comprimido, uma caixa de chumbos e uma faca borboleta.

O homem, que sofre de problemas de alcoolismo, foi presente ao Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de afastamento da vítima, abandono da residência e proibição de contactos com a vítima por qualquer meio.