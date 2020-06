Porto e Gaia apertam cerco à noite de São João com medidas restritivas

Tal como aconteceu com o Santo António em Lisboa, também no Porto as regras vão ser apertadas na noite de São João. Uma das medidas aprovadas pelas câmaras do Porto e de Vila Nova de Gaia passa pelo encerramento da ponte Luís I, tanto para circulação automóvel como pedonal em ambos os tabuleiros. Também as lojas de conveniência e os serviços de transportes encerrarão mais cedo, a partir do dia 23 de junho.

As medidas foram anunciadas esta quarta-feira, após uma reunião que serviu para “consolidar os procedimentos a assumir quanto à noite de São João” que juntou os presidentes da câmara do Porto e de Vila Nova de Gaia, e os responsáveis pela PSP, Polícia Municipal, Proteção Civil Municipal, Comboios de Portugal (CP), Metro do Porto e Sociedade Transportes Coletivos do Porto (STCP). No mesmo anúncio, foi revelado que as duas autarquias reafirmam que “todas as festividades oficiais do São João” estão canceladas, nomeadamente concertos e o fogo-de-artifício tradicional no rio Douro.

Os dois autarcas defendem ainda que o jogo de futebol, marcado para essa noite, entre o FC Porto e o Boavista seja adiado e acordaram manifestar “preocupação” ao Governo, às autoridades de saúde e à Liga pela realização da partida por se poder tornar “um foco de concentração indesejado de adeptos”.

Para já, a Câmara do Porto revelou que determinou “o encerramento efetivo, sem permanência de clientes no seu interior”, de estabelecimentos de restauração e bebidas a partir das 23 horas e de outros estabelecimentos de venda de bebidas para o exterior, medida na qual se incluem cafés, pastelarias, lojas de conveniência e outros estabelecimentos comerciais de atividade similar, essas a partir das 19 horas.

“A Câmara do Porto já tem na rua uma campanha publicitária apelando a comportamentos responsáveis na noite de São João, como aliás, os recentes Conselhos Municipais de Segurança e Economia tinham desafiado o município a fazer”, acenando ainda com fiscalização e policiamento reforçados nesses dias.

Já na segunda-feira, o autarca de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, fez um apelo a que “todos festejem em casa e quem vá a restaurantes ou esplanadas cumpra as regras”.