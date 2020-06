Violência doméstica. Nove pessoas detidas numa semana

A Procuradoria-Geral Regional de Lisboa anunciou ontem que foram detidas nove pessoas indiciadas do crime de violência doméstica entre os dias 8 e 14 de junho. As detenções foram efetuadas em Lisboa, Cascais, Sintra e Seixal. Dois dos detidos ficaram em prisão preventiva e, nos restantes casos, os arguidos ficaram sujeitos às medidas de coação de proibição de aproximação à residência das vítimas e foram proibidos de contactar com as vítimas.

Segundo a secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, durante o estado de emergência houve uma “agudização dos casos de violência que já pré-existiam” em 70% dos casos. A Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica recebeu nas últimas semanas o dobro dos pedidos de ajuda em comparação com o período de confinamento.

Estas não são, no entanto, situações novas “espoletadas pela covid e pelo confinamento, ao contrário do que por vezes se vê em alguma literatura sobre o assunto, mas situações em que já existia violência que se intensificou em situação de confinamento e de convivência permanente das vítimas com os agressores”, esclareceu Rosa Monteiro à Lusa.