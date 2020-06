Nápoles vence Juventus nos penáltis e conquista Taça de Itália

Cristiano Ronaldo falha a oportunidade de conquistar o triplete interno no país transalpino

O Nápoles conquistou na noite desta quarta-feira a Taça de Itália, após bater a Juventus nas grandes penalidades, depois de um empate sem golos nos 90 minutos.

Cristiano Ronaldo falhou assim a oportunidade de fazer o pleno nas competições internas no país transalpino depois de ter vencido a Supertaça e a Serie A na época de estreia ao serviço do emblema de Turim (2018/19).

O internacional português tentava alcançar o triplete interno em Itália, e igualar os feitos alcançados em Inglaterra (ao serviço do Manchester United) e Espanha (pelo Real Madrid).

Recorde-se que CR7 conquistou tudo em Inglaterra, com três triunfos na Premier League, um na Taça de Inglaterra, um na Supertaça e dois na Taça da Liga. Já no país vizinho venceu em duas ocasiões La Liga, a Taça do Rei e a Supertaça.

Já a formação napolitana, que conta com o internacional luso Mário Rui, venceu a prova pela sexta vez na história.