Mais de dois terços dos voos de e para Pequim cancelados

Aeroportos

Com o surgimento de novos casos de infeção com covid-19, os aeroportos de Pequim cancelaram mais

de dois terços dos voos esta quarta-feira de manhã: 1255.

Novos casos

Esta quarta-feira, a capital chinesa detetou 31 novos casos de coronavírus, aumentando o medo do surgimento de

uma segunda vaga.

Mercado

Pensa-se que os novos casos tiveram origem no mercado de marisco de Xinfadi, por ser o maior estabelecimento “a vender bens necessários no dia-a-dia, com milhares de trabalhadores migrantes e visitantes”, disse o diretor do Centro

de Controlo e Prevenção de Doenças.

Quarentena

Devido ao surgimento de novos casos, o Governo impôs a quarentena em 30 áreas residenciais. Os restantes moradores de Pequim só poderão sair da cidade mediante a realização de um teste.

Centenas de milhares de testes

Na última semana, a capital chinesa detetou mais cerca de 140 casos. Já foram realizadas centenas de milhares de testes – Pequim já tem capacidade para testar 400 mil pessoas por dia.