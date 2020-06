Ator Danny Masterson acusado de três crimes de violação

O ator norte-americano Danny Masterson, conhecido pelo seu papel na série That 70's Show, foi acusado de três crimes de violação, anunciou o procurador de Los Angeles, esta quarta-feira.

Os alegados abusos terão ocorrido entre 2001 e 2003 em casa do ator, em Hollywood, e as vítimas são mulheres que na altura tinham entre 23 e 28 anos. Masterson foi acusado de cinco crimes de violação, no entanto, duas das queixas acabaram por não avançar por falta de provas.

Masterson nega as acusações e de acordo com declarações do seu advogado de defesa, Tom Mesereau, à CNN o artista e a sua mulher estão "chocados" com a situação. "O sr. Masterson é inocente e estamos confiantes de que será ilibado quando todas as provas forem conhecidas e as testemunhas ouvidas. Obviamente, o sr. Masterson e a sua mulher estão chocados, considerando que estas alegações antigas, com quase 20 anos, surgem numa altura em que os processos seriam arquivados, mas tanto eles, como a sua família, acreditam que a verdade virá ao de cima. Quem conhece o sr. Masterson sabe que as acusações são falsas", afirmou.

Depois de ter sido detido pelas autoridades norte-americanas, esta quarta-feira, o ator pagou uma caução de 3,3 milhões de dólares e foi libertado. O suspeito pode enfrentar uma pena de prisão de até 45 anos, em caso de ser considerado culpado. O seu julgamento está marcado para o dia 18 de setembro.