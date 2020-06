Cadáver de homem retirado do rio Tejo no Parque das Nações

O corpo de um homem foi retirado do rio Tejo, na zona do Parque das Tágides, no Parque das Nações, em Lisboa, esta quinta-feira. O cadáver ainda não foi identificado pelas autoridades e "encontram-se algumas testemunhas a serem ouvidas", segundo declarações de uma fonte da Capitania do porto de Lisboa à Lusa.

O alerta foi registado pelas 23h00 desta quarta-feira. No local estiveram uma lancha do Instituto de Socorro a Náufragos (ISN), a Polícia Marítima, a PSP, o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa e o INEM, segundo a mesma fonte.