Morreu a cantora Vera Lynn, interprete da música We'll Meet Again, conhecida como um hino de esperança durante a Segunda Guerra Mundial, aos 103 anos, esta quinta-feira.

A notícia foi confirmada pelos familiares ao jornal The Guardian, que dizem estar "profundamente tristes" com a perda da cantora inglesa, que morreu na sua casa, em East Sussex, no Reino Unido, junto dos seus entequeridos.