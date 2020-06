Reino Unido com mais 135 mortos nas últimas 24h

Esta quinta-feira, foram contabilizadas mais 135 vítimas mortais, nas últimas 24 horas, no Reino Unido, indicou o Ministério da Saúde britânico.

O número total de óbitos, desde o início da pandemia, subiu para os 42.288.

No que diz respeito ao número de casos confirmados, de ontem para hoje, foram identificados mais 1.218. O Reino Unido conta agora, no total, com 300.469 infetados.

Ainda de acordo com a tutela, até hoje, já foram realizados 7,259.555 testes, sendo que 136.516 foram realizados na quarta-feira.