Itália com mais 66 mortes nas últimas 24 horas

Nas últimas 24 horas, foram registados mais 331 casos confirmados e mais 66 mortos devido ao novo coronavírus, disse a Proteção Civil italiana, esta quinta-feira, dia 18 de junho.

Assim, o número total de infetados, desde o início da pandemia, sobe para 238.159 e o número de óbitos para 34.514.

Quanto ao número de recuperados, de ontem para hoje, tiveram alta mais 1.089 infetados, aumentando o número total de curados em Itália para 180.544.

Neste momento, há 23.101 doentes a recuperarem da doença (menos 824 casos do que ontem).

Ainda segundo as autoridades, 2.867 pacientes estão hospitalizados (menos 246 infetados no espaço de um dia), dos quais 168 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos (mais 5 doentes do que ontem).