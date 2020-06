Consórcio da UE anuncia medicamento genérico que pode tratar doentes ligeiros ou assintomáticos de covid-19

O consórcio Exscalate4CoV, financiado pela União Europeia (UE), anunciou, esta quinta-feira, que existe um medicamento genérico já registado que pode ser eficaz no tratamento de doentes ligeiros ou assintomáticos de covid-19.

O medicamento em causa é o Raloxifeno Generis, um medicamento que é utilizado no tratamento e na prevenção da osteoporose, nomeadamente em mulheres após a menopausa.

"O consórcio Exscalate4CoV, financiado pela UE, anunciou hoje que o raloxifeno, um medicamento genérico já registado e utilizado no tratamento da osteoporose, poderá ser um tratamento eficaz para doentes com covid-19 sem sintomas ou que apresentem sintomas moderados", lê-se num comunicado do executivo comunitário, que acrescenta ainda que a equipa descobriu que "o raloxifeno poderá ser eficaz no bloqueio da replicação do vírus nas células, podendo assim travar a progressão da doença, em especial nos casos de deteção precoce ou assintomáticos".

"Os investigadores indicaram que as suas vantagens incluem a elevada tolerância nos doentes, a segurança e o perfil toxicológico bem conhecido", acrescenta.

O consórcio, que junta 18 parceiros e mais 15 membros associados, está agora "a utilizar uma plataforma de supercomputação apoiada pela UE, uma das mais potentes do mundo, para verificar o eventual impacto de moléculas conhecidas na estrutura genómica do novo coronavírus". No total, já foram testadas cerca de 400 mil moléculas utilizando supercomputadores e, entre estas análises, "o raloxifeno surgiu como a molécula mais promissora".

Antes dos ensaios clínicos, a Agência Europeia de Medicamentos vai avaliar a utilização potencial do raloxifeno. Caso seja aprovado, "o medicamento pode ser rapidamente disponibilizado em grandes quantidades e a baixo custo, ajudando assim a atenuar os efeitos de novas vagas de infeção".