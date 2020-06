Homem morre após cair de andaime em São João da Madeira

Um homem morreu na sequência da queda de um andaime, esta quinta-feira, em São João da Madeira.

Segundo o Correio da Manhã, a vítima, trabalhador da construção civil, estava a realizar obras de reparação numa casa, juntamente com o cunhado, na rua Antero de Quental, quando ocorreu o incidente.

Tanto os Bombeiros de São João da Madeira, como a PSP estiveram no local.

De acordo com o mesmo jornal, a autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) está a averiguar as circunstâncias do acidente.