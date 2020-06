Sporting vence Tondela e isola-se provisoriamente no terceiro lugar

O Sporting recebeu e venceu (2-0) esta noite o Tondela, a contar para a 27.ª jornada da Liga portuguesa.

Jovane Cabral marcou pelo segundo jogo consecutivo e inaugurou o marcador com um golaço de livre aos 13 minutos. Ainda na primeira metade, Sporar, de grande penalidade, fixou o 2-0 final (31').

Com este triunfo, os leões passam a somar 49 pontos e isolam-se provisoriamente no terceiro lugar da Liga. A equipa de Rúben Amorim fica a aguardar o resultado do Sp. Braga, que fecha amanhã a jornada em Famalicão. Os minhotos têm 46 pontos e vão tentar igualar o conjunto leonino.