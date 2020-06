Morreu o primeiro médico infetado com covid-19 em Portugal

Morreu o primeiro médico infetado com o novo coronavírus em Portugal, esta quinta-feira, no Hospital de São José, em Lisboa. O profissional de saúde de 68 anos estava internado há 40 dias. Segundo o jornal Público, o homem que foi infetado por um colega não tinha "fatores de risco associados"

A Ordem dos Médicos já lançou uma nota de pesar, onde lamentou a morte do médico que trabalhava no Hospital Curry Cabral e enviou as condolências à família. No comunicado, o bastonário Miguel Guimarães relembrou que "por infeliz coincidência", este profissional faleceu no dia em que se assinalou o Dia do Médico e apelou que "o seu esforço e dedicação aos doentes" seja relembrado e que a população olhe para a pandemia que o país enfrente com "responsabilidade e seriedade"