Confirmados mais 32 casos de covid-19 na China

Nas últimas 24 horas foram confirmados 32 novos casos do novo coronavírus na China, dos quais 25 foram registados em Pequim, anunciaram as autoridades de saúde locais. Nos últimos sete dias, foram registados 183 novos casos de covid-19 no país onde surgiu a covid-19. O número de casos ativos fixou-se em 293, dos quais treze se encontram em estado grave.

O Governo decidiu implementar várias medidas para conter o surto do novo coronavírus e vários bairros localizados perto do mercado onde foram registados os primeiros novos casos de covid-19 foram encerrados na capital do país. Foi implementada ainda a testagem em massa a todos os funcionários de restaurantes, universidades e mercados que estão a ser submetidos a testes de despiste ao novo vírus.

O epidemiologista chefe do Centro Chinês de Controlo e Prevenção de Doenças, Wu Zunyou, disse, na quinta-feira, que o surto "está sob controlo", graças às medidas tomadas pelo Governo e sublinha que o surgimento de novos surtos é algo que poderia "ter aparecido em qualquer lugar", mas felizmente "Pequim agiu rapidamente para minimizar o máximo possível".