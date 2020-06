Efemérides de 19 de Junho de 2020

1862 Abraham Lincoln sancionou há 158 anos a lei que proíbe a prática de escravatura nos EUA e apresentou proposta de emancipação dos escravos, que foi assinada em janeiro de 1863, em plena Guerra Civil americana (1861-65), e apenas como primeiro passo num processo que se arrastaria até aos nossos dias.

1867 Maximiliano I do México (n.1832), da família real austríaca Lorena e Habsburgo, comprovando-se que em má hora aceitou em 1864 a coroa mexicana, foi mandado matar há 153 anos com 2 dos seus generais pelo revolucionário Benito Juárez.

1871 Realizou-se há 149 anos a última das Conferências Democráticas do Casino Lisbonense, organizadas por Antero de Quental, com Teófilo Braga, Eça de Queirós e Oliveira Martins, entre outros (no fundo, a chamada geração de 70), iniciadas em 22 de Março anterior. inspiradas no socialista francês Proudhon.

1911 Foi há 109 anos a sessão inaugural da Assembleia Nacional Constituinte da 1ª República, onde se sancionou legalmente a abolição da Monarquia, estabelecendo-se as cores e o desenho da Bandeira Nacional e adoptando-se "A Portuguesa" para Hino.

1953 Teve lugar há 67 anos a execução por espionagem a favor da URSS de Julius e Ethel Rosenberg, nos EUA, casal de judeus comunistas americanos – considerando-se um caso emblemático de condenação fabricada com provas inexistentes.

1962 Ilegalização há 58 anos em Portugal da prostituição e das casas de passe.

2015 O Grupo espanhol Avanza venceu há 5 anos o concurso para subconcessão da Carris e do Metro de Lisboa.

2019 Um relatório da ONU assinala o príncipe saudita Mohamed bin Salman como responsável peloo assassinato do jornalista Jamal Khashoggi.