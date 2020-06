IPO de Lisboa detetou mais casos de infeção por covid-19

Nos últimos dois dias foram detetados mais casos de infeção por covid-19 entre doentes e profissionais do IPO de Lisboa. O i sabe que o número infeções detetadas no hospital subiu para 88, quando na última atualização divulgada na quarta-feira havia registo de 72 infeções no instituto desde o início da pandemia, já contando com os 18 casos detetados desde segunda-feira no âmbito do foco de infecção identificado no serviço de hematologia. Nas últimas 48 horas foram detetados mais 16 casos.

Questionado pelo i, o hospital remeteu para esta tarde uma nova atualização sobre o surto no serviço de hematologia.

Em declarações à SIC Notícias, a diretora do serviço, Maria Gomes da Silva, voltou a apelar ontem aos doentes para que não deixem de comparecer no instituto para os exames, consultas e tratamentos marcados. O Hospital tem estado a intensificar os testes e rastreios para despistar novas infeções e estão a ser tomadas medidas para conter a infeção.

Os 16 novos casos poderão não estar todos ligados ao surto no serviço de hematologia, uma vez que o IPO testa os doentes quando são admitidos para iniciar tratamentos de quimioterapia e de radioterapia, cirurgia ou exames médico invasivos e a todos os que necessitam de internamento ou apresentam sintomas suspeitos. Tem também instituído um plano de rastreio aos profissionais. O hospital informou que esta semana aumentou o número diário de testes realizados, que passaram de 160 para 240 por dia.