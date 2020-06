O ator Ian Holm, conhecido por vários papéis em filmes de sucesso como o de Bilbo Baggins, em "O Senhor do Anéis", morreu, esta sexta-feira, aos 88 anos, confirmou o agente do artista ao jornal The Guardian.

O ator britânico morreu devido a complicações relacionadas com a doença de Parkinson, num Hospital em Londres. Segundo as declarações do agente, este morreu "pacificamente e rodeado pela sua família".