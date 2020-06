Vhils esculpe mural em homenagem a profissionais de saúde no Hospital de São João

No mural estão retratados médicos, enfermeiros, auxiliares, pessoal da manutenção, alimentação, limpeza e a equipa da direção do hospital.

O artista Alexandre Farto, mais conhecido como Vhils, esculpiu um mural em homenagens aos profissionais de saúde, junto ao Hospital de São João, no Porto, cuja inauguração ocorreu esta sexta-feira. No mural estão retratados médicos, enfermeiros, auxiliares, pessoal da manutenção, alimentação, limpeza e a equipa da direção do hospital.

O artista explicou que a ideia de construir a obra "é um agradecimento e uma sentida homenagem a todos os que se encontram na linha da frente, quer da presente pandemia, quer dos cuidados de saúde diários, pela importância que têm na vida de cada um de nós. É um enaltecer da coragem, da dedicação e do altruísmo com que colocam as suas vidas em risco pela defesa das nossas”, pode ler-se numa nota enviada às redações por Alexandre Farto.