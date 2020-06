Costa defende que UEFA deu uma resposta “muito clara” sobre Portugal ser um destino seguro

António Costa voltou, esta sexta-feira, a afirmar que a escolha de Portugal para receber a fina da Liga dos Campeões é a prova de que o país é um destino seguro para turismo.

"Não estou preocupado com a imagem internacional de Portugal. A resposta muito clara foi dada pela UEFA", sublinhou o primeiro-ministro, em declarações no final da reunião do Conselho Europeu.

"Não é momento para traçar linhas vermelhas, mas sim abrir vias verdes", acrescentou.

Sobre as limitações à entrada de portugueses impostas por outros países, Costa lembrou que é preciso "saber comparar dados” da pandemia em termos internacionais.

"Há uma matéria fundamental por uma questão de transparência em que não podemos comparar o número de casos positivos ou negativos sem ter em conta o número de testes que cada país realiza", afirmou o primeiro-ministro.

"Países com metade ou com um terço dos testes feitos não se podem comparar com Portugal", frisou, assegurando que "não é para ficar bem na fotografia" que o país deixaria de realizar rastreios à covid-19. "Não vamos deixar de fazer aquilo que é preciso do ponto de vista da saúde pública", garantiu.

O primeiro-ministro sublinhou ainda que “só Chipre, Estónia e Letónia estão em melhor condição que Portugal", proporcionalmente, e tendo em conta o número de testes realizados.