Famoso autocarro da história de Into to The Wild removido do Alasca | VÍDEO

O autocarro que se encontrava abandonado no Parque Nacional e Reserva de Denali, num sítio remoto e sem rede, no estado norte-americano do Alasca, e que ficou famoso pela obra literária de 1996, depois adaptada para os grandes ecrãs em 2007, Into The Wild, foi retirado, esta quinta-feira, por um helicóptero do exército dos EUA.

A obra Into The Wold conta a história de Chris McCandless, que, aos 24 anos, se decidiu aventurar e acabou por morrer à fome depois de ter vivido durante mais de 100 dias no autocarro, durante uma viagem de auto-descoberta.

Depois do lançamento do livro e do filme, centenas de pessoas decidiram aventurar-se e tentar alcançar o famoso autocarro. Muitos necessitaram de ser resgatados por parte das autoridades e outros morreram no caminho.

O autocarro representava um perigo para a população, visto os fãs da obra tentarem chegar ao autocarro sem estarem preparados para os perigos que existem na natureza do Alasca e por isso foi decidido que este deveria ser retirado. “Encorajamos as pessoas a desfrutar das áreas selvagens do Alasca de uma forma segura, e entendemos o interesse à volta deste autocarro no imaginário popular”, disse o comissário dos Recursos Naturais do Alasca, Corri Feige, citado pela Reuters. “Contudo, este é um veículo abandonado e deteriorado que causava a necessidade de esforços de salvamento perigosos e caros. Mais do que isso, estava a custar a vida a alguns dos visitantes", acrescentou.

Entre 2009 e 2017 houve 15 ocorrências relacionadas com o autocarro. Em 2010 e 2019 dois viajantes morreram afogados ao tentarem passar o rio para chegar ao veículo.O famoso autocarro irá agora ser guardado num “local seguro”, enquanto se toma uma decisão sobre o seu destino final.