Petição online apela a que prémio da Liga dos Campeões seja atribuído ao SNS

Foi criado uma petição pública online, dirigida a Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa e ao Presidente da UEFA Aleksander Ceferin, onde é lançado o apelo de que o prémio final da Liga dos Campeões, que vai ter lugar em Lisboa, seja atribuído ao Serviço Nacional de Sáude.

Esta petição surgiu depois de o primeiro-ministro, António Costa, ter dito que a realização do evento desportivo em Portugal é um prémio para os profissionais de saúde que estão na linha da frente de combate à covid-19, uma afirmação que gerou bastante polémica e críticas ao primeiro-ministro.

"No seguimento das declarações do Exm° Sr. Primeiro-ministro português Dr. António Costa, nas quais referiu ser um prémio para os profissionais de saúde portugueses a realização da final da Liga dos Campeões em Portugal, vimos por este meio solicitar que o prémio final da Liga dos Campeões, a ser pago ao vencedor e vencido da competição, seja antes doado ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) de Portugal", pode ler-se no comunicado da petição.



"O nosso SNS, instituição frágil e cronicamente subfinanciada, demonstrou durante o presente ano ser muito mais importante que qualquer instituição ou competição futebolística. A injecção de capital irá certamente beneficiar os utentes e profissionais do SNS, na medida em que irá permitir o tão necessário investimento em infra-estruturas, recursos humanos e materiais. Na medida em que o SNS é de todos, acreditamos que todos os portugueses irão agradecer este acto de boa vontade", acrescenta o autor da petição, que já conta com mais de 6.400 assinaturas.