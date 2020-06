Números de casos e óbitos diários voltam a subir no Reino Unido

Nas últimas 24 horas foram confirmados 173 óbitos relacionados com o novo coronavírus no Reino Unido. No total, já morreram 42.461 pessoas infetadas no país. Comparativamente ao balanço anterior, ocorreu um aumento no número diário de vítimas mortais, que tinha sido de 135 no boletim anterior.

Apesar de este ser o número oficial, as autoridades de saúde inglesas admitem que o número pode ser superior e que a realidade esteja mais próxima das 50 mil vítimas mortais.

Desde o ínicio da pandemia, foram infetadas 301.815 pela covid-19, das quais 1.346 foram confirmadas esta sexta-feira. Também no número de novos casos ocorreu um aumento - foram confirmados 1.218 casos de covid-19 ontem.