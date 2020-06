Lisboa é o primeiro concelho do país a superar os 3 mil casos de covid-19

Segundo o boletim da situação epidemiológica em Portugal, revelado esta sexta-feira pela DGS, já morreram 1.527 pessoas infetadas com o novo coronavírus, desde o início do surto no país, mais três óbitos face ao boletim de ontem. O número diário de óbitos hoje registado quebra assim uma tendência, depois de dois dias consecutivos em que o país não registava mais do que um óbito devido à covid-19, e representa um aumento de 0,2% do número de mortes.

Foram ainda registados mais 375 novos casos de covid-19, o que representa uma taxa de crescimento de 0,98%. Destes novos casos, 284 (76%) são na região de Lisboa e Vale do Tejo. No total, o país regista 38.464 infetados.

Há 422 doentes internados, mais seis em relação a ontem. 67 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, os mesmos que na quinta-feira.

O número de recuperados subiu para 24.477, mais 467.

A aguardar resultados laboratoriais estão 1.530 pessoas e as autoridades de saúde têm em vigilância 29.046 contactos.

A região Norte continua a ser que contabiliza mais infetados e óbitos, com 17.236 casos de infeção e 813 mortes registadas. Segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo com 16.255 casos diagnosticados e 435 óbitos.

O concelho de Lisboa regista agora mais de 3 mil casos (3.037).

Além de Lisboa, entre os concelhos do país com mais de mil infetados destacam-se: Sintra (2.179), Vila Nova de Gaia (1.609), Loures (1.576), Porto (1.414), Amadora (1.366), Matosinhos (1.292), Braga (1.256) e Gondomar (1.093).

Na Grande Lisboa, a região mais afetada nas últimas semanas, destacam-se os concelhos de Odivelas, com 859 casos, Cascais, com 760 casos, Vila Franca de Xira, com 623, Oeiras, com 599, e o Seixal, com 527.

Casos confirmados:

530 meninos e 463 meninas com menos de 10 anos;

657 rapazes e 795 raparigas entre os 10 e os 19 anos;

2.554 homens e 2.956 mulheres entre os 20 e 29 anos;

2.836 homens e 3.209 mulheres entre os 30 e 39 anos;

2.820 homens e 3.628 mulheres entre 40 e os 49 anos;

2.578 homens e 3.619 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

1.898 homens e 2.151 mulheres entre os 60 e 69 anos;

1.346 homens e 1.510 mulheres entre os 70 e os 79;

1.595 homens e 3.291 mulheres casos com mais de 80 anos;

15 homens e 13 mulheres cujo grupo etário é desconhecido

16.829 casos do sexo masculino e 21.635 do sexo feminino

Óbitos:

1 homem e 1 mulher entre os 20 e os 29 anos;

1 mulher entre os 30 e os 39 anos;

10 homens e 7 mulheres entre os 40 e os 49 anos

34 homens e 15 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

94 homens e 44 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

176 homens e 118 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

443 homens e 583 mulheres com mais de 80 anos.

758 óbitos do sexo masculino e 769 do sexo feminino