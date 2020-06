Elon Musk nega relação a três com Amber Heard e Cara Delevigne

Johnny Depp acusa Amber Heard de manter um relacionamento a três com as outras duas celebridades quando ainda eram casados.

Depois de Johnny Depp acusar Amber Heard de manter uma relação a três com o empresário Ellon Musk e a modelo e atriz Cara Delevigne, quando ainda eram casados, o fundador da SpaceX já reagiu e nega qualquer envolvimento com a atriz.

A alegação faz parte do processo por difamação que Johnny Depp está a mover contra Amber Heard, depois de esta o acusar de violência doméstica. As acusações são fundamentadas com duas testemunhas. Josh Drew, ex-marido de Raquel Pennington, melhor amiga de Amber Heard, que confirmou que a então companheira lhe contou que a amiga estava a ter um caso enquanto ainda era casada, e a chefe da portaria do prédio onde Johnny Depp e Amber Heard moravam, que contou que viu Heard subir para o apartamento com Cara Delevingne e Elon Musk.

Agora, Elon Musk garante que nunca houve um envolvimento a três. “A Cara e eu somos amigos, mas nunca fomos íntimos. Ela confirmaria isto. Além disso, volto a dizer que a Amber e eu só começamos a sair cerca de um mês após o pedido de divórcio. Acho que nunca estive próximo da Amber durante o casamento deles”, disse o empresário, num comunicado enviado ao site Page Six.

“Quanto ao processo, eu recomendaria que todos os envolvidos fizessem as pazes e seguissem em frente”, acrescentou ainda.

Recorde-se que Johnny Depp e Amber Heard se divorciaram em 2016. A atriz acusou o ator de violência doméstica. No entanto, Depp garante que nunca a agrediu e que era a ex-mulher a pessoa abusiva no relacionamento. Pouco depois do divórcio, Elon Musk e Amber Head chegaram a assumir um namoro, que durou até 2018.