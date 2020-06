Governo quer obrigar promotores da festa de Lagos a pagarem indemnização ao Estado

A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, já pediu à Procuradoria-Geral da República para avançar com ações indemnizatórias em nome do Estado.

"A Ministra da Justiça solicitou hoje à Procuradoria-Geral da República a intervenção do Ministério Publico para, em representação do Estado, instaurar ações indemnizatórias contra os promotores do evento de Odiáxere, em Lagos, do qual resultou a infeção de mais de sete dezenas de pessoas, incluindo crianças", informa o gabinete da tutela em comunicado, divulgado esta sexta-feira.

Recorde-se que o número de infetados relacionados com a festa ilegal em Lagos subiu para 90, segundo confirmou hoje a diretora-geral da Saúde, na conferência de imprensa.

Entre os infetados com o coronavírus, estão crianças, familiares e colegas de trabalho que não estiveram no evento.