Ator de 'A Culpa É das Estrelas' acusado de abuso sexual no Twitter

O ator Ansel Elgort, conhecido por protagonizar o filme 'A Culpa é das Estrelas', foi acusado de abuso sexual por uma utilizadora no Twitter.

Gabby, como é identificada, alega que tudo aconteceu em 2014, quando tinha 17 anos e o ator, agora com 26, estava na casa dos 20. A jovem diz que se envolveu sexualmente com o artista, no entanto, Ansel Elgort decidiu continuar com o ato sexual depois de perceber que a jovem estava a sofrer com dores.

Agora, Gabby diz que decidiu tornar público o sucedido para inspirar outras raparigas que tenham passado pela mesma situação.

"É muito difícil para mim publicar isto, mas acho que chegou a hora de finalmente falar acerca da minha história", disse no Twitter. "Preciso de me curar e quero que outros saibam que não estão sozinhos", acrescentou.

"Ele sabia o que estava a fazer. Estou a publicar isto para que possa finalmente curar-me e sei que não estou sozinha, que ele fez isto a outras raparigas. O Ansel Elgort abusou de mim sexualmente quando eu tinha 17 anos", declarou.

O ator ainda não se pronunciou sobre o assunto.