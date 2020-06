Espetáculo de Bruno Nogueira no São João vai realizar-se dia 25 de junho

A Força de Produção, promotora do espetáculo “Deixem o Pimba em Paz”, de Bruno Nogueira, anunciou que o espetáculo agendado para o dia 23 de junho, no Coliseu do Porto, passou para o dia 25. A decisão surge depois de a Câmara Municipal do Porto proibir toda a atividade em salas de espetáculo da cidade e restringir os horários na noite de São João.

“Informamos que o espetáculo inicialmente agendado para o dia 23 de Junho passou para o dia 25 de Junho. A programação destes concertos partiu de um convite que nos foi dirigido pelo Coliseu do Porto Ageas, de acordo com o decreto que define a retoma de atividade das salas de espetáculo, segundo as normas implementadas pela DGS para este efeito. Normas estas que estão em vigor desde o dia 1 de junho”, começa por referir a promotora em comunicado.

“Há umas horas atrás foi emitido um despacho da CMP a proibir a realização de qualquer espetáculo, em sala ou ao a livre, no Município do Porto, entre as 19h de dia 23 e as 8h do dia 24 de Junho. Por este motivo fomos obrigados a alterar a data do espetáculo de dia 23, que passa agora para o dia 25. Os bilhetes adquiridos para o dia 23 dão entrada automática para o dia 25, não sendo necessário proceder à troca dos mesmos”, acrescenta.

De acordo com a mesma nota, podem ser pedidos reembolsos no prazo de 48h, até ao final de domingo, dia 21 de junho, nos locais onde foram adquiridos os bilhetes.

O espetáculo de dia 24, como estava inicialmente agendado, mantém-se sem alterações.

Recorde-se que o espetáculo de Bruno Nogueira e Manuela Azevedo, dos Clã, que estava marcado para o dia 23 de junho já estava com lotação esgotada.