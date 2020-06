Centro Hospitalar de Lisboa lamenta morte de médico devido à covid-19 e destaca o seu "sentido de missão"

O conselho de administração do CHULC transmite "as mais sentidas condolências" à família da vítima.

O Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central (CHULC) lamentou, esta sexta-feira, a morte do médico, seu colaborador, vítima da covid-19.

Numa nota, citada pela agência Lusa, o Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central lamenta "o falecimento do médico Vítor Manuel Dinis Duarte, colaborador do CHULC, que se encontrava internado, desde maio, na Unidade de Urgência Médica (Hospital de São José) em consequência da covid-19".

Na mesma nota, é ainda destacada a "dedicação do médico aos doentes", o seu "sentido de missão e o espírito de equipa" que "sempre demonstrou no exercício da sua profissão".

O conselho de administração do CHULC transmite "as mais sentidas condolências" à família, aos amigos e colegas do médico, o primeiro a morrer infetado com o novo coronavírus em Portugal.