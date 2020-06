Pandemia já matou mais de 445 mil pessoas e infetou 8,2 milhões no mundo

Já morreram pelo menos 456.630 pessoas em todo o mundo devido à covid-19. Segundo um balanço da AFP, baseado em dados oficiais, há registo de mais de 8,5 milhões de infetados.

De acordo com os dados recolhidos pela agência noticiosa francesa, às 19h00 desta sexta-feira, 20h00 em Lisboa, estavam confirmados 8.555.330 casos de infeção em 196 países e territórios desde o início da pandemia. Dos infetados, pelo menos 3.952.400 são já considerados curados.

De realçar que este número representa apenas uma fração do total real de infeções, uma vez que um grande número de países está a testar apenas os casos que requerem tratamento hospitalar.

O país que registou mais mortes nas últimas 24 horas foi o Brasil, com 1.238 óbitos.

Os Estados Unidos continuam a ser o país mais afetado pela pandemia em número de óbitos e de casos, com 118.758 mortes e 2.205.307 casos.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil, com 47.748 óbitos e 978.142 casos, o Reino Unido, com 42.461 mortes e 301.815 casos, a Itália, com 34.561 mortes e 238.011 casos, e a França, com 29.617 mortes e 195.953 casos.

Portugal atingiu esta sexta-feira as 1.527 mortes e os 38.464 infetados. É o 28.º país do mundo com mais óbitos e o 33.º em número de infeções.