Salgado com antigos banqueiros

Nas vésperas de ficar a conhecer a acusação no caso GES/BES, Ricardo Salgado almoçou em Lisboa com um grupo de economistas e antigos banqueiros, entre os quais Eduardo Catroga e Filipe Pinhal.

Ricardo Salgado almoçou esta semana com Filipe Pinhal, Eduardo Catroga e mais cinco personalidades ligadas à banca e à... Marinha.

Um dos pontos em comum desta ‘tertúlia’ é a ligação àquele ramo das Forças Armadas. Aliás, a maioria dos participantes no almoço desta segunda-feira foi diretamente do funeral do Almirante Vieira Matias, no cemitério dos Prazeres.

O restaurante foi o Xico Rolo, em Lisboa, que abriu portas propositadamente para este grupo. Ao que o SOL apurou, estes almoços ocorrem mensalmente e já existem há 10 anos.

Em cima da mesa, estão temas ligados à banca, à política e não só. Este último encontro surgiu numa altura em que se aproxima a conclusão da acusação do megaprocesso GES/BES, devendo o despacho ser proferido nas próximas semanas.

Além de Ricardo Salgado, o Ministério Público deverá acusar mais cerca de quatro dezenas de administradores e altos quadros do universo Espírito Santo.