Corpo encontrado em Praia de Cascais é do ator Pedro Lima

No Adeus a Pedro Lima • O Pedro Lima partiu. Uma partida inesperada e brutal. É um dia chocante que abre uma tormenta de emoções e deixa um pesar enorme entre todos. Todos, sem exceção. A TVI endereça à família, neste momento de dor imensa, sentidas condolências. O Pedro era um dos mais versáteis atores da sua geração. E um operário desta indústria, no cinema , no teatro e na televisão. Sempre disponível, sempre afável, sempre pronto para trabalhar. A sua relação com a TVI tinha mais de duas décadas, mas cada projeto parecia ser sempre o primeiro. Cuidava e afeiçoava-se de forma única às suas personagens . Foi assim que recebeu o regresso do Tristão, da série Espírito Indomável, lançada a partir da novela com o mesmo nome, e que é seu papel mais marcante neste trajeto intenso e longo na ficção nacional onde está desde a primeira hora. Neste momento dava corpo a Gonçalo Macedo na novela Amar Demais, cujas gravações foram recentemente retomadas. Era um companheiro e um amigo de todos, admirado pela sua simplicidade e capacidade de trabalhar em equipa. Todas as mortes são uma perda, mas esta é especialmente dolorosa pelo que deixa para trás. Saibamos honrar a sua memória e o seu exemplo.

A post shared by Nuno Santos (@nuno.sant0s) on Jun 20, 2020 at 3:55am PDT