Temperaturas podem chegar aos 40 graus na próxima semana

Pelo menos oto distritos do interior estão a partir de segunda-feira sob aviso amarelo devido a uma subida acentuada das temperaturas, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"Braga, Bragança, Vila Real, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja vão estar sob aviso amarelo para segunda e terça-feira. Depois, iremos ver como corre e se ainda permanece algum [distrito sob aviso amarelo] para quarta-feira, mas a ideia é que as temperaturas começarão a descer", adiantou a meteorologista Cristina Simões à agência Lusa.

A especialista acrescentou ainda que em algumas localidades do interior do Alentejo poderão atingir mesmo os 40 graus, na sequência da chegada de uma massa de calor proveniente do norte de África.

"Vamos ter uma subida da temperatura máxima e as mínimas também sobem, mas não tanto quanto as máximas. Espera-se que na segunda-feira, na generalidade do território, as temperaturas estejam acima dos 30 graus”, explicou Cristina Simões.

A meteorologista prevê que a subida seja gradual, mas mais acentuada na segunda-feira, que é quando se vai sentir mais calor, mantendo-se a situação na terça-feira. “A partir de quarta-feira as temperaturas tendem a descer ligeiramente".

Embora o interior do país seja a região mais afetada pelas temperaturas elevadas no litoral as temperaturas também vão subir bastante. Lisboa terá 32 graus na segunda-feira, Setúbal terá 33 a 34, mas não são limiares para aviso nestes distritos.