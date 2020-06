Sociedade

20 de junho 2020

“Têm de deixar de fazer o que às vezes apetece, como ir em amontoados para praias ou festas". O apelo de Marcelo aos jovens

Declarações do Presidente surgem na sequência das recentes festas ilegais em Lagos, com cerca de cem pessoas, e junto à praia de Carcavelos com mais de mil participantes.