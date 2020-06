Ministra faz eco das palavras de Marcelo

A ministra da Saúde, Marta Temido, voltou a insistir, este sábado, na necessidade do cumprimento das recomendações das autoridade de saúde e na adoção de comportamentos responsáveis face ao contexto da pandemia de covid-19.

"Acho que não podemos desperdiçar o enorme esforço que os portugueses fizeram nos últimos meses. Todas as ocasiões que temos nas nossas vidas individuais é para respeitar os esforços dos portugueses", afirmou Marta Temido, no final de uma ação de sensibilização junto da população mais jovem que decorreu no parque urbano de Queluz, no concelho de Sintra, e onde também esteve presente Marcelo Rebelo de Sousa, tendo feito um discurso semelhante ao da governante.

"Nós estivemos aqui hoje porque acreditamos nos jovens, acreditamos em Portugal e acreditamos na nossa capacidade de interromper as cadeias de transmissão do vírus", sublinhou, não adiantando se defendia medidas adicionais para impedir fenómenos como o ‘ajuntamento’ de mais de mil pessoas junto à praia de Carcavelos na última madrugada.