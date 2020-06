Portugal supera os 39 mil casos positivos de coronavírus

Segundo o boletim da situação epidemiológica em Portugal, revelado este sábado pela DGS, já morreram 1.530 pessoas infetadas com o novo coronavírus, desde o início do surto no país, mais dois óbitos face ao boletim de ontem.

Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 292 casos, elevando o total de diagnósticos positivos para 39.133, que se traduz numa subida de 0.75%.

Há 407 doentes internados, mantendo-se o número do balanço anterior. 69 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, mais três face a sexta-feira.

O número de recuperados voltou a subir, passando de 24.906 para 25.376 mais 470 do que na atualização anterior.

A aguardar resultados laboratoriais estão 1.826 pessoas e as autoridades de saúde têm em vigilância 30.855 contactos. O boletim revela ainda que o total de casos suspeitos é agora de 363.133, dos quais 322.174 não se confirmaram.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se tem registado o maior número de surtos, estão agora concentrados 16.762 casos confirmados e 436 mortos.

O concelho de Lisboa é o que regista maior número de casos com 3.135, seguem-se Sintra com 2.253, Vila Nova de Gaia com 1.611, Loures com 1.623, Amadora com 1.428, Porto com 1.414, Matosinhos com 1.292, Braga com 1.256 e Gondomar com 1.093.

Na Área Metropolitana de Lisboa, uma das zonas que mais preocupa as autoridades, destacam-se os concelhos de Odivelas com 881 casos, Cascais com 791, Vila Franca de Xira com 646, Oeiras com 635 e Seixal com 535

Casos confirmados:

554 meninos e 490 meninas com menos de 10 anos;

684 rapazes e 820 raparigas entre os 10 e os 19 anos;

2.600 homens e 3.028 mulheres entre os 20 e 29 anos;

2.897 homens e 3.269 mulheres entre os 30 e 39 anos;

2.884 homens e 3.680 mulheres entre 40 e os 49 anos;

2.609 homens e 3.672 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

1.912 homens e 2.173 mulheres entre os 60 e 69 anos;

1.354 homens e 1.520 mulheres entre os 70 e os 79;

1.615 homens e 3.342 mulheres casos com mais de 80 anos;

17 homens e 13 mulheres cujo grupo etário é desconhecido

17.126 casos do sexo masculino e 220.007 do sexo feminino

Óbitos:

1 homem e 1 mulher entre os 20 e os 29 anos;

1 mulher entre os 30 e os 39 anos;

10 homens e 7 mulheres entre os 40 e os 49 anos

34 homens e 15 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

94 homens e 44 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

178 homens e 118 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

443 homens e 584 mulheres com mais de 80 anos.

760 óbitos do sexo masculino e 770 do sexo feminino

Consulte o boletim na íntegra