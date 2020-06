Polícias ou mortos

Vi há dias na TV uns polícias americanos muito ofendidos com os ataques feitos à Polícia nestes tempos em que polícias se entretêm a matar pretos (ou negros, para usar a expressão mais racista de todas).

Como vemos por cá certa extrema-direita. Como se fossem coisas equivalentes. Talvez por isso os polícias continuem a matar pretos (ou negros) nos EUA, no Brasil e noutros locais. Fora os que têm aparecido mortos, sem as Polícias descobrirem (e aparentemente nem o quererem) por quem. Não se ofendam tanto. Ponham só cada caso nas devidas prateleiras, e acabem com a coisa mais grave (que é a morte de gente, seja de que cor for).