Família de Pedro Lima "não passava nenhum momento de aperto financeiro"

Apresentadora passou mensagem transmitida pela família do ator.

Depois de iniciar o programa desta segunda-feira com uma homenagem a Pedro Lima, que morreu no passado sábado, Cristina Ferreira convidou dois profissionais para abordar a saúde mental e recebeu Alexandra Lencastre, que trabalhou diversas vezes com o ator.

"Fizemos várias vezes de casal e na última novela [que gravamos juntos] tivemos muito tempo para conversar", recordou Alexandra Lencastre, contando depois que o ator, de 49 anos, tinha "investido muito na carreira".

"Começou a fazer mais teatro, começou a fazer workshops em Espanha", disse. "E isso fê-lo ir mais fundo, às emoções, a trazer ao de cima coisas que ele se calhar tinha guardado", acrescentou, realçando que o ator tinha o dom de aliviar o ambiente mesmo em momentos mais tristes.

Ao contrário do que tem sido falado, a atriz disse não achar que Pedro Lima estivesse "num estado depressivo" e acredita “que tenha sido um impulso".

"Ele puxava aquela família, era um excelente exemplo", destacou.

Cristina Ferreira aproveitou a conversa para contradizer também algumas notícias que avançavam que a morte do ator poderia estar relacionada com questões financeiras.

"Perguntei a uma das pessoas mais próximas se havia alguma coisa que a família queria dizer e a única coisa que eles querem dizer é que ‘a família não passava nenhum momento de aperto financeiro, não existe nenhuma crise familiar, muito pelo contrário’”, disse a apresentadora.

.