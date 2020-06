Centros comerciais. 99% das lojas já estão abertas em Portugal

Os centros comerciais em Portugal já têm 99% das suas lojas a funcionar, segundo a Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APCC). Em comunicado, a associação refere que “das 8 600 lojas que integram os centros comerciais associados da APCC, 8 483 estão em funcionamento, ou seja, 99% destes espaços estão de portas abertas”, que representa 93 conjuntos comerciais e mais de 90% da área bruta locável total existente em Portugal.

“Estes números são reflexo da relação de cooperação entre os centros comerciais e os seus lojistas, assumida desde a primeira hora neste momento desafiante, e demonstram a capacidade do setor de trabalhar em conjunto para contribuir para a retoma da economia e a preservação do emprego”, afirma António Sampaio de Mattos, presidente da APCC.

Uma semana depois da reabertura total dos centros comerciais na Área Metropolitana de Lisboa, o responsável faz um balanço positivo da retoma da atividade nestes espaços, tal como já tinha acontecido no resto do país desde 1 de Junho, elogiando o comportamento responsável dos visitantes e reiterando que os operadores e os lojistas realizaram investimentos significativos para continuar a garantir a segurança de visitantes e colaboradores das lojas, cumprindo as regras estabelecidas por todas as entidades governamentais e de saúde.

“Os dados de que dispomos mostram que o tráfego se mantém abaixo das lotações máximas definidas por lei, mas revelam que os visitantes têm confiança nos Centros Comerciais e estão a regressar. Ainda temos um caminho a fazer para chegar aos níveis pré-pandemia, mas estamos otimistas. Temos assistido a um comportamento responsável da parte de todos, que agradeço e elogio, e que contribui para que os Centros Comerciais continuem a demonstrar que são espaços seguros, onde o risco de contágio do novo coronavírus está minimizado”, acrescenta Sampaio de Mattos.

Os centros comerciais estão a cumprir a limitação de um máximo de cinco visitantes por cada 100 metros quadrados de área destinada ao público, garantindo o distanciamento social e o uso de máscara por todos, e reforçaram medidas de higiene e segurança em linha com o definido pela Direcção-Geral da Saúde.