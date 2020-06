José Luís Ferreira, do PEV, defendeu esta segunda-feira que o seu partido apoiará todas as medidas em relação à região de Lisboa e Vale do Tejo, desde que “tenham suporte técnico” da DGS e ouvidos os autarcas.

Em relação a medidas mais punitivas, terão de “ser encaradas como fim de linha”. O PEV foi o segundo partido a ser recebido em Belém. O primeiro foi a Iniciativa Liberal.