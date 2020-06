Mulher de Pedro Lima quebra silêncio sobre morte do ator

Last big wave my captain É com grande dor que escrevo estas palavras O Pedro sempre foi um homem de família e nunca foi de baixar a guarda perante as adversidades da vida. Tudo o que estava ao seu alcance sempre cumpriu com um rigor único. Não atravessávamos nenhuma dificuldade financeira nem vivíamos nenhuma crise familiar. Estávamos unidos, como sempre, a vivermos este momento de grande instabilidade mundial que se repercutiu e repercute em todos nós de forma mais ou menos violenta. O Pedro é o amor da minha vida. Um homem responsável, terno, presente e dedicado. O Pedro foi certamente surpreendido pela própria dor que naquele momento lhe terá sido insuportável. A vida também nos surpreende com momentos trágicos. Levou-nos o amigo, o profissional, o marido e o pai excecional que todos conhecemos. Guardo 20 anos de uma eterna história de amor e resta-me pedir-vos que respeitem a família neste momento de dor ❤️

A post shared by anna westerlund (@annawesterlundceramics) on Jun 22, 2020 at 5:14am PDT