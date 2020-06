Fidelidade adquiriu 4,4 milhões em obrigações da CGD

As quatro operações de compra foram feitas em 17 e 18 de junho e a CGD enviou esta informação ao mercado uma vez que os seus administradores José João Guilherme e Francisco Cary são também administradores da Fidelidade.

A seguradora Fidelidade adquiriu 4,4 milhões de euros de obrigações da Caixa Geral de Depósitos (CGD), segundo a informação divulgada esta segunda-feira pelo banco público.

As quatro operações de compra foram efetuadas em 17 e 18 de junho e a CGD enviou esta informação à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) uma vez que os seus administradores José João Guilherme e Francisco Cary são também administradores da Fidelidade. Em abril, a Fidelidade já tinha adquirido um milhão de euros em obrigações da Caixa.

A CGD detém 15% do capital da Fidelidade, que é maioritariamente detida pelo grupo chinês Fosun (em mais de 84%) – que também possui cerca de 2% do capital social do BCP.