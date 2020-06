Covid-19. OMS apela ao aumento de produção de dexametasona

Dados preliminares de estudo realizado no Reino Unido revelam que medicamento pode ajudar a reduzir taxa de letalidade entre os doentes mais graves.

A Organização Mundial da Saúde instou nesta segunda-feira os laboratórios de todos os países a aumentarem a produção de dexametasona, um anti-inflamatório que "pode salvar doentes [de covid-19] em estado grave", mas apenas deve ser administrado a estes pacientes e sob "supervisão clínica”.

A procura de dexametasona aumentou depois de dados preliminares de um estudo realizado no Reino Unido terem revelado efeitos benéficos do fármaco na redução da letalidade entre doentes de covid-19 que precisam de receber oxigénio ou do apoio de um ventilador para respirar.

"É um medicamento barato, existem muitos fabricantes em todo o mundo que podem acelerar a produção”, sublinhou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em conferência de imprensa nesta segunda-feira.

"O desafio agora é aumentar a produção e distribuir rapidamente, e de forma equitativa, o dexametasona em todo o mundo, focando-nos onde é mais necessário", sublinhou Ghebreyesus, instando os países a trabalharem em conjunto para que o fármaco possa chegar “aos países e aos doentes mais necessitados”.