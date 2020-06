Covid-19. Trump admite que EUA possam chegar aos 150 mil mortos

O Presidente norte-americano estimou nesta segunda-feira que o número de mortes associadas à covid-19 nos Estados Unidos esteja “provavelmente acima das 115” mil e admite que possa vir a subir para 150 mil, “talvez mesmo mais”. Segundo a Universidade Johns Hopkins, o número de mortos pelo novo coronavírus chegou nesta segunda-feira aos 120 mil.

Em entrevista à Spectrum News, Donald Trump lembrou contudo que os números teriam sido mais elevados — “dois a quatro milhões” — caso não tivessem sido tomadas quaisquer medidas para conter a propagação e o contágio do novo coronavírus, referindo-se aos cálculos do Imperial College of London, que em março avançou com uma estimativa de 2,2 milhões de vítimas mortais caso não fossem adotadas medidas preventivas.

"Fizemos um bom trabalho e agora estamos a repor o país de pé", congratulou-se Donald Trump na mesma entrevista, concedida nesta segunda-feira na Casa Branca, em que disse ainda estar “preocupado com a segurança” assim que questionado sobre o regresso à campanha eleitoral.