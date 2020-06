Fernando Rocha critica realização da Festa do Avante:“Cag** na lei e ainda fazem um cartaz”

Fernando Rocha utilizou as redes sociais, esta segunda-feira, para criticar a realização da Festa do Avante, em setembro, numa altura em que a maior parte dos eventos foram cancelados devido à covid-19.

"Os que sobrevivem unicamente dos espetáculos, veem-se limitados e proibidos de fazer a única coisa que lhes dá o sustento, e outros ca*** na lei e ainda fazem um cartaz com este aglomerado de pessoas”, começou por escrever numa publicação, partilhada no Instagram, onde surge a imagem de um cartaz do evento.

“Agora percebo quando dizem ‘Não há festa como esta’ pois não, infelizmente não é pra todos. Mas o mais correto é dizer a frase no plural e trocar o F por um B”, acrescentou.

“E para aqueles que vão dizer que isto não é um festival de música mas sim político-cultural, eu só digo que desde que há cantores, músicos, técnicos de som e luz a passar fome, a minha vontade é dizer, vai pra pu** que te pariu mais o teu argumento. Mas é só a minha vontade, não vou dizer isso nunca…jamais”, rematou.