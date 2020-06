Jennifer Aniston e Lisa Kudrow fazem revelações sobre episódio especial de 'Friends'

Jennifer Aniston e Lisa Kudrow estiveram à conversa no programa ‘Actors on Actors’, da Variety, e, além de recordarem algumas das memórias dos bastidores de ‘Friends’, acabaram por revelar alguns pormenores da série, que vai regressar 15 anos depois com um episódio especial.

Na semana passada ficou a saber-se que as filmagens devem ser retomadas em agosto, depois de uma paragem devido à pandemia, e agora as atrizes já imaginam o reencontro.

"Eu acho que vai ser muito divertido quando finalmente sairmos e podermos fazer o programa de reencontro", disse Jennifer a Lisa Kudrow.

As estrelas de 'Friends' disseram ainda que podem haver algumas surpresas, situações improvadas com os outros membros do elenco, uma vez que “não sabem tudo” sobre o que aí vem. No entanto, há um detalhe: O elenco não irá interpretar as suas personagens icónicas. "Sabemos que isso não está no roteiro", disse Aniston.

"Sim, eu não serei a Phoebe", acrescentou Kudrow.

"Eu não serei a Rachel, embora eu meio o seja. Bem, somos todos meio que pequenos fragmentos deles. Não muito, mas somos", adiantou Jennifer Aniston.