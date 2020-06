Tenista Novak Djokovic está infetado com covid-19

O tenista Novak Djokovic está infetado com o novo coronavírus, anunciou a equipa do desportista sérvio. O jogador foi submetido ao teste de despiste à covid-19 depois de outros três desportistas - Dimitrov, Coric e Troicki - que participaram juntamente com o sérvio no torneio de exibição Adria Tour, em Zadar, e o seu preparador físico, Marko Paniki, terem obtido um resultado positivo no teste de despiste ao novo vírus.

Apesar de ao ínicio se ter recusado a fazer o teste, visto não ter sintomas, Djokovic acabou por fazer o teste em Belgrado, juntamente com os membros da família que estavam a viajar consigo, e acabou por testar positivo.

A final do Adria Tour, que estava prevista para domingo, acabou por ser cancelada, devido ao caso positivo de Dimitrov, o primeiro a ser revelado. O governo croata também anunciou que o primeiro-ministro, Andrej Plenkovic, que esteve presente no torneio de exibição em Zadar, vai realizar um teste de despiste à doença para garantir que não está infetado.